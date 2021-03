Garbagnate, patrimonio immobiliare Aler da valorizzare

L’attuale periodo di grave emergenza abitativa ha reso necessario mettere in atto tutte le azioni possibili per salvaguardare gli alloggi sfitti nonché per l’alienazione di quelli locati al fine di reperire risorse aggiuntive.

A tale intento, Aler Milano ha deliberato un percorso finalizzato alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare situato nel comune di Garbagnate Milanese in via Milano, 125. Attraverso iniziative diversificate, non solo ha promosso la vendita immediata di unità immobiliari, ma ha anche indetto un nuovo bando per l’assegnazione in locazione con patto di futura vendita o a canone concordato di alloggi esclusi dal patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Tali alloggi presentano varie metrature.

Possono partecipare al bando i cittadini italiani o di un altro stato appartenente all’Unione Europea il cui nucleo famigliare è composto da un massimo di 6 persone. Sono ammessi al bando anche i cittadini di altri stati a condizione che quest’ultimi siano in possesso di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno in corso di validità.

Gli aspiranti conduttori dovranno presentare ad Aler Milano la domanda debitamente compilata indicando l’indirizzo, la località e il numero dell’alloggio per il quale si desidera partecipare. Le domande dovranno inoltre soddisfare i requisiti reddituali consultabili all’interno del bando.

Le richieste valutate positivamente saranno inserite nelle liste d’attesa relative alle singole unità sulla base della preferenza indicata e nel rispetto della data e dell’ora di protocollazione al fine di stabilire la priorità per le convocazioni. La superficie degli alloggi assegnati sarà adeguata alla composizione del nucleo famigliare.

È possibile avere una visione completa dell’elenco degli alloggi disponibili, delle tabelle dei canoni di locazione e dei prezzi di vendita sul sito www.aler.mi.it.