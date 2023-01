Aler, Romano La Russa: "Sgomberi a rilento per colpa del Comune di Milano"

Dopo un primo impulso positivo, gli sgomberi a Milano stanno purtroppo procedendo a rilento. La causa di questa impasse non è da imputare in alcun modo a Regione Lombardia o ad Aler, ma al Comune di Milano che non riesce a individuare tempestivamente una sistemazione abitativa di emergenza agli abusivi che vengono sgomberati, in particolar modo i nuclei familiari con minori”, afferma Romano La Russa, assessore regionale e Vice-Coordinatore Regionale di Fratelli d'Italia.

“Attualmente, su un patrimonio di 40 mila alloggi Aler nella città di Milano, 3 mila sono occupati abusivamente – precisa La Russa -. Spesso si tratta di famiglie con minori per le quali il Comune, come prescrive la legge, deve trovare una soluzione abitativa alternativa prima che si proceda allo sgombero. Ma dal Comune di Milano la risposta è quasi sempre di indisponibilità di posti nei centri per minori”.

“Aggiungo che, in alcuni casi, la presenza dei bambini e dei minori in generale viene usata in modo strumentale dagli occupanti abusivi per evitare lo sgombero. Per questo motivo ritengo necessaria l’istituzione di un protocollo che coinvolga il Tribunale dei minori e che valuti, caso per caso, le situazioni delle famiglie”, conclude La Russa.