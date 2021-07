Da Milano a Taormina, Alessandro Enriquez riceve il Tao Award 2021



“Designer sperimentale, palermitano di nascita e milanese d’adozione è lo stilista delle nuove visioni che è riuscito a mettere insieme tutte le sue passioni, dal food alla moda. Una lunga esperienza maturata anche all’interno della maison Costume National e la grande passione per la Sua professione lo rendono oggi lo stilista italiano della pop couture. Per tali ragioni la nostra commissione ha decretato il conferimento del TAO AWARD 2021 per la Moda ad Alessandro Enriquez ”. Con questa motivazione lo stilista che da anni fa base a Milano ha ricevuto l'ambito riconoscimento.



Enriquez ha poi presentato una preview della sua collezione primavera-estate 2022, sfilando con una collezione-racconto di un viaggio immaginario nel Mediterraneo, tra note italiane, boutade francesi, sorrisi spagnoli e drink greci. L’itinerario prende forma e si sviluppa tra sapori, colori e profumi: fanno capolino la bouganvillea che popola le coste soleggiate dell’amata Sicilia, l’esplosione di allegria delle “ferie” spagnole dove si balla flamenco brindando con la sangria, le croisette francesi dai toni azzurro e blu intenso e i panorami delle isole Cicladi che con le loro albe e tramonti mozzafiato fanno da cornici ai baci estivi.



Alessandro, in occasione di questa sfilata speciale, introduce l’icona della stagione, l’aragosta innamorata. Un disegno di Alessandro, una “love-ster” che fa il verso alla traduzione dall’inglese lobster, presente su capi e gioielli.



Immancabili le camicie stampate unisex e hawaiane, must have delle collezioni Enriquez, diventate passepartout da abbinare alle gonne o ai pantaloni in seta stampata. Abiti lunghi a balze, tutto in stampa all-over, mix di plissé e costruzioni asimmetriche di volant di diverse grandezze, giubbini stile denim ma in douchesse stampata e come novità della stagione, i completi in cady monocolore, giacca e pantalone dal taglio maschile per un look più androgino ma dai colori vitaminici Ad illuminare i look, la collezione MARINE LOVE disegnata dallo stilista per il brand di toscano Rue des Mille, nella quale i gioielli diventano simboli giocosi del mondo mediterraneo marino immaginato da Alessandro, in cui l’aragosta innamorata tiene il cuore tra le chele, il granchio una stella e una croce si compone di conchiglie. Tutti realizzati con interventi di cabochon colorati da smalti a mano, simboli d’amore e amicizia. All’interno della collezione Alessandro celebra i 60 anni di Ken e cita Barbie Malibu. Mattel, colosso internazionale, affida ad Alessandro l’ideazione di una capsule collection che, in completa armonia con il DNA “enriqueziano”, celebra le icone senza tempo di Ken e Barbie.