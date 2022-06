Alessandro Manfredini (A2A) è il nuovo presidente di Aipsa

L'Assemblea Ordinaria dell'Associazione Italiana Professionisti della Security Aziendale, tenutasi oggi presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio di Milano, ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2022-2025 e nominato Presidente Alessandro Manfredini, Direttore Group Security e Cyber Defence del Gruppo A2A, già Vicepresidente AIPSA dal 2018 al 2021.

AIPSA dal 1990 è il punto di riferimento di Security Manager

AIPSA dal 1990 è il punto di riferimento di Security Manager ed esperti del settore delle maggiori imprese italiane. Ha come missione istituzionale lo sviluppo dell'ordinamento professionale, la diffusione e la promozione della cultura della Security in ogni sua declinazione, lo studio delle correlate problematiche di ordine tecnico, funzionale, giuridico e legislativo.

Chi è Alessandro Manfredini, carriera e esperienze

Alessandro Manfredini ha conseguito le Lauree in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma e in Scienze della Sicurezza interna ed esterna presso l’Università di Tor Vergata di Roma. Dopo un decennio di esperienza come Ufficiale dei Carabinieri è stato Security Manager del Gruppo Espresso, Direttore della Sicurezza Aziendale e dei Servizi Generali di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori e fondatore della società di consulenza strategica in materia di gestione dei rischi AlfaMike Consulting. Tutor in conferenze, seminari, corsi di formazione anche a livello universitario si è specializzato in Enterprise Security, in protezione dei dati e cyber security, fraud management e modelli di organizzazione e gestione.