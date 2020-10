Alice Pizza apre l’academy a Milano. Ci saranno anche corsi per bambini

Dopo Roma, Alice Pizza apre l’academy a Milano. L'obiettivo è quello di formare il personale destinato alle nuove aperture nel nord Italia. Oggi Alice Pizza conta ben 180 insegne della catena fondata trent’anni da Domenico Giovannini e acquisita lo scorso anno da Dea Capital. La pandemia ha modificato le strategie dell'azienda e alcune aperture sono state rinviate, ma non ha modificato l'obiettivo finale, anche perché il format si è dimostrato resistente alla crisi.

L’academy di Milano è stata inaugurata all’interno del nuovo store di corso Buenos Aires, il secondo nella città lombarda dove Alice Pizza è presente anche in via Solari e prevede altre due aperture a breve, In vista di nuove aperture, l’accademia di corso Buenos Aires sarà l’hub per formare il personale. Inoltre l’accademia sarà aperta anche al pubblico per corsi gratuiti su prenotazione che si terranno due volte la settimana, una per gli adulti e una per i bambini, per insegnare a preparare la pizza e per avvicinare la clientela al prodotto.