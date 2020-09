Alitalia: dal 1 ottobre cancella voli da e per Malpensa

Alitalia, addio allo scalo di Malpensa, da ottobre cancellati tutti i voli



Dal primo ottobre Alitalia non volera' piu' dallo scalo di Malpensa. Da quanto si apprende, tutti i voli della compagnia si concentreranno su Roma e Linate. "Accolgo con rammarico la notizia che da ottobre Alitalia cancellera' i voli tra Malpensa e Roma Fiumicino - ha commentato l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilita' sostenibile, Claudia Maria Terzi - la cosiddetta compagnia di bandiera sceglie dunque di annullare i collegamenti tra la capitale e il principale aeroporto della Lombardia e del Nord Italia. Una scelta pessima che mal si concilia con gli ingenti aiuti di Stato, pagati anche dalle tasse dei lombardi, incassati negli anni dalla compagnia. Auspico un ripensamento - conclude - questo disimpegno e' emblematico e inaccettabile".

Con frequenze dimezzate rispetto al pre-Covid, il Malpensa-Roma era l'unico volo di Alitalia rimasto dopo il trasloco di fine luglio, quando con la riapertura di Linate riporto' a Milano praticamente tutti i suoi collegamenti attivi in quel momento. Basta consultare il sito della compagnia per accorgersi che il Malpensa-Roma e' acquistabile soltanto fino al 30 settembre. Da ottobre, chi vorra' raggiungere Fiumicino da Milano dovra' per forza decollare dal Forlanini.



Il primo ottobre "sara' una data a suo modo storica" - si legge su Malpensa24.it, quotidiano on line di Busto Arsizio, Gallarate e dell'Altomilanese - complice la mancata ripresa del traffico intercontinentale, di fatto Alitalia smette di volare da un aeroporto in cui opera da 70 anni e dall'hub che nel 1998 fu costruito apposta per lei". Alitalia ci provo' gia' una volta a sopprimere la navetta Malpensa-Fiumicino, togliendo il primo gennaio 2017 lo storico collegamento tra il primo e il secondo aeroporto d'Italia, tra la capitale politica del Paese e lo scalo intercontinentale della capitale economica. Fece dietrofront ad aprile 2018, ripristinando quattro collegamenti giornalieri (per un totale di 56 voli) che consentivano di decollare da Milano alle 6.45 e ripartire dalla Capitale con l'ultimo volo delle 21.40. Prima della pandemia Alitalia aveva una presenza marginale in aeroporto, incidendo meno del 2% sui passeggeri totali di Malpensa con tre soli collegamenti attivi (Roma, New York e Tokyo). Soltanto nel periodo compreso tra il lockdown e la riapertura di Linate aveva assunto un ruolo da protagonista, con numerosi collegamenti nazionali e in Europa.