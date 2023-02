Alla Bit di Milano esposto un quaderno di Giacomo Leopardi

Casa Leopardi espone alla Borsa del Turismo di Milano un quaderno numerato dalla penna del poeta Giacomo Leopardi. Nello stand della Regione Marche, infatti, è possibile ammirare il piccolo fascicolo realizzato a mano dal giovane Leopardi. "Il fruttuoso incontro con il nuovo responsabile dei servizi turistici delle Marche, Marco Bruschini, ha avviato un nuovo capitolo nel rapporto fra la nostra struttura museale e l'amministrazione della regione - Ha affermato la contessa Olimpia Leopardi discendente del Poeta - ed è per questo abbiamo deciso di partecipare ad un appuntamento importante come la Bit. Per l'occasione ci e' sembrato interessante esporre un oggetto che sia strettamente legato alla storia del Poeta e cosa c'e' piu' intimo di un quaderno al quale affidare i propri pensieri? Questo quaderno vuoto da lui numerato rappresenta il nuovo percorso da compiere insieme, privati ed istituzioni, alla ricerca di una visione comune. Lo immagino come uno spazio da riempire di possibilità".