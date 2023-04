Alla Spa del Four Seasons Hotel Milano arriva la gamma di trattamenti 111SKIN

Alla Spa del Four Seasons Hotel Milano arriva l'acclamata gamma di trattamenti 111SKIN SPA

La Spa del Four Seasons Hotel Milano, porta in città l'acclamata gamma di trattamenti 111SKIN, il brand sviluppato dal chirurgo plastico di fama mondiale Dr. Yannis Alexandrides e dall'Amministratore Delegato Eva Alexandridis, molto amato dalle celebrità. Jennifer Aniston, Lady Gaga, Kim Kardashian, Dua Lipa, Margot Robbie e diversi importanti truccatori ed esperti di cura della pelle sono tra i fan di questo brand inglese, che rappresenta il culmine di oltre 30 anni di conoscenze chirurgiche, colmando il divario tra chirurgia plastica e cura della pelle. Spinti dall'esperienza medica del dottor Yannis Alexandrides e dalla sua profonda conoscenza della guarigione tridimensionale della pelle, 111SKIN crea soluzioni per la cura della pelle non invasive ispirate alle pratiche chirurgiche con l'utilizzo di prodotti ed avanzate formulazioni mediche in grado di dare risultati straordinari realmente visibili. I trattamenti 111SKIN che gli ospiti possono trovare all'interno della Spa di Four Seasons Milano, utilizzano le stesse tecnologie della clinica 111 SKIN MD FACS Harley Street, il primo spazio trattamenti nel cuore di Londra. Gli iconici trattamenti viso e corpo di 111SKIN saranno disponibili nel nuovo menu della spa e sono:

CELESTIAL BLACK DIAMOND LIFT FACIAL

Un'esperienza che sfrutta il potere della collezione più potente di 111SKIN, la Intensive Collection, per promuovere un aspetto giovane e scolpito. Questo trattamento include un peeling facciale unico e utilizza prodotti arricchiti con retinolo, fini particelle di diamante e la formula brevettata NAC Y²™. Con una combinazione di movimenti della bacchetta che riducono al minimo le rughe e tecniche di massaggio esclusive, questo facial assicura che la pelle sia fresca e tesa, scolpendo lungo i contorni naturali del viso per un aspetto veramente sollevato e giovanile.90 MINUTI – 310 EURO

THE SIGNATURE HARLEY STREET FACIAL

Un trattamento viso ad alte prestazioni formulato per calmare e lenire la pelle danneggiata, infiammata e irritata. Originariamente creato dal Dr. Yannis per accelerare i processi di guarigione post-chirurgici, questo facial incarna il meglio della famosa cura della pelle ispirata alla chirurgia di 111SKIN. Sfruttando il potere dell'esclusivo complesso NAC Y²™ per rafforzare la barriera epidermica e prevenire ulteriori infiammazioni, questo facial amplifica gli effetti riparatori della nostra Reparative Collection per migliorare la tua carnagione. Aspettatevi secchezza, disidratazione, sensibilità e rosacea immediatamente diminuite e migliorate per una sicurezza totale della pelle.75 MINUTI – 210 EURO

ROSE GOLD FACIAL

Questo potente trattamento viso combina proprietà rigeneranti con le formule più innovative per sollevare, rassodare e scolpire la tua carnagione. Utilizzando due diverse tecniche di massaggio facciale, tra cui il massaggio esclusivo creato da 111 Skin e i massaggi con pietre di quarzo rosa, questo trattamento è progettato per rilassare e alleviare la mente mentre allevia qualsiasi irritazione e infiammazione della pelle. Un must-have perfetto per illuminare e preparare la pelle ad un evento importante.75 MINUTI – 210 EURO

DE-PUFFING CRYO FACIAL

Usando i rulli per il viso criogenici 111SKIN rienergizziamo e scolpiamo la tua pelle. Questo trattamento viso si ispira al concetto di crioterapia per aumentare la microcircolazione nell'epidermide, affinare la carnagione e ridurre istantaneamente il gonfiore. L'aumento del flusso di ossigeno disintossica la pelle, facendola apparire visibilmente più luminosa, compatta e radiosa. È un trattamento viso rinvigorente per la pelle stressata dalla città che necessita di ringiovanimento.50 - 80 MINUTI - 200 - 240 EUR

IL TRATTAMENTO CORPO SCULPTING CELESTIAL BLACK DIAMOND

Opulento e indulgente, questo potente trattamento per il corpo offre risultati straordinari dalla Intensive Collection di 111SKIN per modellare, levigare e saturare la pelle con il nutrimento. Attraverso esclusive tecniche di massaggio e potenti formule di ispirazione chirurgica, questo trattamento favorisce il drenaggio linfatico per tonificare e rassodare la pelle. Aspettati una figura più liscia e scolpita e risultati che sfidano l'età. 80 MINUTI - 250 EURO

FACIAL & BODY ROSE GOLD

Rituale viso e corpo radiosità oro rosa.Una potente esperienza viso e corpo dalla testa ai piedi, che combina proprietà rigeneranti con le formule più innovative per sollevare, rassodare e scolpire la tua carnagione. Utilizzando un approccio a tre livelli al massaggio del viso, inclusa la nostra tecnica di massaggio esclusiva e la pietra di quarzo rosa, questo trattamento è progettato per rilassare e lenire la mente alleviando ogni irritazione, lascia la pelle luminosa, luminosa e illuminata dall'interno. 120 MINUTI - 900 EURO

IL TRATTAMENTO SNELLENTE ANTI-CELLULITECON MACCHINA CRYO

Stimolando la microcircolazione e il sistema linfatico per migliorare l'aspetto della cellulite, questo trattamento aiuta ad alleviare e lenire gambe stanche e muscoli doloranti mentre modella la silhouette. Un trattamento che combina i Cryo Globes e Pro Cellulite Gel per mirare alle cellule a grappolo che richiedono drenaggio. Successivamente, viene utilizzato un massaggio su misura per stimolare la vasodilatazione, portando nuovi nutrienti nell'area specifica. 50/80 MIN – 200/240 EUR

Sempre alla ricerca di trattamenti all'avanguardia nella cura del corpo e della bellezza, la Spa è stata realizzata dalla famosa designer e architetto Patricia Urquiola e accoglie gli ospiti nel cuore del Quadrilatero della moda in un ambiente dal design contemporaneo – nelle sette sale per trattamenti viso, corpo e massaggi, sauna e bagno turco, piscina e vasca idromassaggio e l'hair salon di Rossano Ferretti. La Spa Suite porta l'esperienza al livello più elevato, con bagno turco privato, doccia multifunzione, vasca idromassaggio, spogliatoio e romantico camino.Bellissima destinazione per una fuga di coppia, la Spa suite è caratterizzata da un soffitto a doghe, che forma una gigantesca topografia dinamicamente sospesa che modifica e accentua la percezione dello spazio. La Spa ospita anche un centro fitness di 160 metri quadrati con attrezzature per l'allenamento Technogym tecnicamente avanzate, personal training e lezioni di yoga. La palestra di Four Seasons Hotel Milano è aperta agli ospiti e ai milanesi 24h al giorno.