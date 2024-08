Allarme caldo, Sinigallia (Progetto Arca): "I senzatetto muoiono come in inverno"

Il caldo estremo rappresenta un pericolo mortale per i senzatetto, al pari delle rigide temperature invernali. A Milano, la Fondazione Progetto Arca si impegna quotidianamente per aiutare circa 2mila persone senza fissa dimora a sopravvivere al caldo. Secondo Alberto Sinigallia, presidente della fondazione, è cruciale ridurre la temperatura corporea di chi vive in strada, distribuendo prodotti rinfrescanti come angurie, gelati e ghiaccioli, oltre a garantire un'idratazione adeguata. La fondazione ha anche sviluppato un'app per segnalare i bisogni immediati dei senzatetto e ha mantenuto aperta la mensa per offrire un luogo fresco e servizi essenziali come le docce.

Solidarietà e prevenzione: le iniziative della Fondazione Progetto Arca

Ogni giorno, i volontari della Fondazione Progetto Arca si dedicano alla distribuzione di cibo e beni di prima necessità per le persone senza casa. Con l'arrivo delle alte temperature, oltre al cibo, vengono consegnati capi d'abbigliamento leggeri e articoli per l'igiene personale per aiutare i senzatetto a far fronte al caldo. Le distribuzioni, che avvengono sei giorni su sette, si concentrano in luoghi come la Stazione Centrale di Milano, dove molti senzatetto trovano riparo. Sinigallia sottolinea l'importanza di questi gesti, che oltre a fornire aiuto materiale, creano momenti di condivisione e supporto morale per chi vive in condizioni estreme.