Allarme siccità, i milanesi bagnano piante con acqua riciclata

C'e' chi ci va coi tacchi, prima dell'ufficio, chi dopo, in versione pantaloni corti o abitino floreale. Milanesi in giro per la città boccheggiante con annaffiatoi colorati che vanno a dare da bere alle piante giovani che, a causa della siccità, rischiano di stramazzare, con acqua di 'seconda mano' già utilizzata per lavare la frutta, sciacquare una pentola, farsi una doccia.

Sono i partecipanti alla campagna 'BagnaMI, aperta a chiunque voglia avventurarsi sull'asfalto liquefatto alla ricerca di sprazzi verdi. "Si puo' dire che i milanesi hanno scoperto l'acqua fredda - spiega all'AGI Adriana Berra, ideatrice dell'iniziativa che da Facebook si e' riversata in ogni angolo della metropoli -. Quella di uso domestico che recuperano attraverso e raccolgono dentro bottiglie o taniche di plastica e poi adoperano per irrigare i giovani alberi piantumati nell'ambito del programma 'ForestaMI' o in giardini e parchi".