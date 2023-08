Allerta meteo fino alle 9 di domattina. Caduti 79mm di pioggia in 2 giorni

Prosegue l’allerta meteo emessa dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia fino alle ore 9 di domani mattina, martedì 29 agosto: segnalata una criticità moderata (arancione) per rischio temporali, rischio idraulico e idrogeologico e una criticità ordinaria (gialla) per rischio vento forte.

Tante le richieste di intervento

Tra la scorsa notte e questa mattina sono state più di 100 le richieste di intervento arrivate al COC, Centro Operativo Comunale di Protezione Civile. Diverse le segnalazioni di allagamenti di alcuni sottopassaggi (ad esempio in via Bovisasca, via Pompeo Leoni, via Negrotto e via San Paolino) e strade (piazza Napoli, piazza Istria, via Pareto, via Lambertenghi) dovuti al temporale che ha colpito la città questa mattina, con punte di 35mm/h di pioggia in circa 15 minuti (79 mm nelle ultime 48 ore). Segnalate anche cadute di alberi e rami, dovute al forte vento collegato ai temporali.

La maggior parte delle criticità è già stata risolta grazie al lavoro della Protezione Civile e delle squadre di AMSA, ATM e MM, AVR (società che ha in gestione il verde comunale) e Vigili del Fuoco, con ausilio della Polizia Locale. I parchi recintati, così come i cimiteri, rimarranno chiusi per tutta la giornata di oggi, e riapriranno domattina. Si ricorda che, come stabilito dall’ordinanza sindacale vigente fino al 31 agosto, durante le allerte meteo vige il divieto di frequentazione dei parchi non recintati e delle aree verdi.