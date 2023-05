Alluvione: da Atm Milano 240mila euro per l'Emilia Romagna

Anche il Gruppo Atm ha avviato una raccolta fondi a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione destinata all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna impegnata nella gestione dell’emergenza. Il Gruppo Atm parteciperà con una donazione di 240.000 Euro, un importo considerevole derivante dai fondi del Banco Solidale e dal contributo economico delle sigle sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA CISAL, UGL e ORSA Autoferro.

La call to action delle persone di Atm

Inoltre, tutte le persone di Atm, attraverso una call to action, potranno devolvere su base volontaria l’equivalente del valore di un’ora di lavoro, incrementando ulteriormente il contributo di solidarietà. Un gesto concreto con il quale tutta l’Azienda vuole esprimere vicinanza e supporto alle famiglie e alle realtà più colpite, contribuendo alla ricostruzione delle aree danneggiate. A questa azione solidale si aggiunge quella organizzata dal Gruppo solidarietà conducenti linea 61, che da anni promuove raccolte fondi legate alla ricerca e al sostegno delle persone in difficoltà, in questi giorni al lavoro per raccogliere e donare beni di prima necessità.