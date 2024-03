Altra plastica nel pane in una scuola di Milano, polemiche

È stato ritrovato un altro frammento di plastica nel pane con farina biologica di grano tenero di una scuola elementare di Milano con la somministrazione del prodotto, come fa sapere Milano Ristorazione, che è stata sospesa in via precauzionale nelle scuole in cui non era ancora stato consumato. Già la scorsa settimana era stato ritrovato un "analogo corpo estraneo", come ricorda Milano Ristorazione in un annuncio sul proprio sito web, in quel caso nella fornitura di pane integrale, e a seguito di ciò erano state effettuate delle verifiche lungo l'intera filiera per valutare eventuali non conformità, con ispezioni di Milano Ristorazione, del Comune, di Ats e dei Carabinieri del Nas. A partire da domani la fornitura del pane e dei prodotti da forno sarà dunque sospesa e in seguito sostituita con prodotti alternativi di un altro fornitore.

Mense, segnalazione ad Ats e ai Carabinieri del Nas

Dopo l'episodio di oggi è stata nuovamente inoltrata una segnalazione ad Ats e ai Carabinieri del Nas. Polemiche dalla Lega, con il capogruppo del Carroccio in Consiglio comunale Alessandro Verri e la consigliera in Municipio 4 Emanuela Bossi che si dicono "sconcertati e preoccupati dei continui errori gravi che Milano Ristorazione sta continuando a commettere, mettendo a rischio la salute dei nostri bimbi". "Anche oggi - aggiungono - abbiamo ricevuto segnalazioni del fatto che Milano Ristorazione abbia ritirato i panini e le focacce per la merenda a causa ancora di frammenti di plastica. Milano Ristorazione non è la prima volta che commette questi gravi errori, ci aspettiamo quindi delle misure forti da parte dell'amministrazione".