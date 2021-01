Altro che politica e Coronavirus: tra poco esplode la bomba Genovese

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Tra un rimpasto regionale e un rimpasto o caduta di governo, rischiamo di perdere di vista la vera bomba che sta per esplodere, e che si chiama Genovese. Fino ad adesso la pubblica opinione sa questo: un ricco signore ben poco signorile, strafatto di coca, ha abusato (secondo l'accusa) di una ragazza poco più che maggiorenne, che è scappata e ha denunciato quel che avveniva su quella terrazza in centro a Milano. Da là, un giro infernale di voci, liti, orrori vari. Litigi pure tra avvocati e chi più ne ha più ne metta. Ora il caso della ragazza è in mano a Luigi Liguori, avvocato tra i migliori di Milano, che deve combattere giornalmente con quelli che la dipingono come una poco di buona per nascondere la bestialità dell'orrore. Perché in questo enorme cinema la fanno da padrone i soldi e le "amicizie giuste", anche e soprattutto con l'accusato. Gli amici di Genovese, nella fattispecie, che erano tanti, e tutti bene introdotti. Ora, che cosa si sta consumando sotto i nostri occhi? Semplicemente, una ouverture. L'apertura di una sinfonia, l'introduzione di un libro. E' solo il prologo. Quello che viene dopo è la parte interessante. Ci sono decine, centinaia di ore di filmati. E la procura li ha. Ci sono decine, centinaia di persone che si fanno di coca e fanno altro. E la procura li ha. Chi sono queste centinaia di persone? Tutta la Milano che conta e pure mezza Roma in trasferta a Milano. Ora, tra poco il segreto istruttorio interno, quello inviolabile, verrà a cadere, e le carte andranno a finire agli avvocati. Sarà il via libera. E in quel momento la crisi di governo sembrerà uno scandaletto da quattro soldi.