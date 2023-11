Ambrogini, stadio, sicurezza. Scontro totale Salvini-Sala

Lo stadio, gli Ambrogini, la sicurezza. Complice un po' di rumore di influencer, i casi tornano di livello nazionale. Con Matteo Salvini e Beppe Sala che tornano sul ring. Salvini dichiara: "Per Sala, un giorno il problema sono il Milan e l'Inter. Se lo stadio non c'è a Milano è per colpa del sindaco e di un'amministrazione comunale che hanno perso anni senza far nulla".

E ancora: "Su Milano, il sindaco che dice che c'è un complotto dei giornali. Milano è una città straordinaria. La mia città è bella, attrattiva moderna e innovativa. Che ci sia un problema sicurezza in diversi quartieri di Milano, anche in pieno centro, è evidente. E se il sindaco dice che è colpa di un complotto dei milanesi cattivi e dei giornalisti compiacenti, insomma, parliamone. Noi abbiamo incontrato in questa settimana le Forze dell'ordine. Mettiamo 1 miliardo e mezzo in più per stipendi, mezzi e nuove assunzioni. Ovviamente anche i sindaci devono fare la loro parte, non basta al governo da solo. Sul tema sicurezza a Milano il problema c'è. Serve che tutti diano il loro contributo. E se qualcuno nega un problema sicurezza a Milano non fa il bene della città. A Milano vedo un'amministrazione un po' stanca, non molto motivata. Per Sala, poi, il problema sono i giornalisti, Carlo Verdone e Elenoire Casalegno. Insomma, il sindaco di Milano ha tanto da fare, senza far polemiche".

E ancora, sugli Ambrogini: "Gli Ambrogini sono un premio alla citta' a 360 gradi, e' chiaro che ci siano sensibilita' diverse, pero' mi sembra che il sindaco abbia qualche problema. Se il sindaco di Milano e la sinistra a Milano hanno tempo da perdere coi comici e' un problema". Infine, lo stadio: "Un giorno il problema sono Milan e Inter e se non c'e' lo stadio a Milano e' per colpa del sindaco e di un' amministrazione comunale che hanno perso anni senza fare nulla. Poi il problema son gli Ambrogini... il sindaco di Milano ha tanto da fare senza fare polemica ma mi pare normale che il sindaco di Milano deve occuparsi di Pucci? A me piace come comico poi mi occupo di infrastrutture di cantieri e di metropolitane".

Sala replica punto su punto a Salvini

Sala non ci sta e risponde punto su punto. Anzi, proprio a punti, su Facebook. "Che ci sia un problema sicurezza io non lo nego affatto e venerdì prossimo, assieme all’assessore Granelli e a Franco Gabrielli, spiegherò cosa intendiamo fare. Ma non sono un ganassa, come si dice a Milano, non sono come quelli che quando sono all’opposizione chiedono le dimissioni del Ministro degli Interni perché non sa gestire gli sbarchi e poi quando governano loro fanno di peggio, molto peggio. Sullo stadio devo tirar fuori le sue dichiarazioni di questi anni, sempre contraddittorie? Dobbiamo parlare del vincolo che il vostro Governo ha posto e che certamente non aiuta? E comunque i conti si faranno alla fine".

E infine: "la Giunta è motivata e compatta. E poi, va bene che ci si dimentica in fretta delle cose, ma può spiegarci cosa ha imparato (pare poco da questa dichiarazione) dal balletto delle decine di ipotetiche candidature del centrodestra nel 2021?"