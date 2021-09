Amministrative, Salvini: mi aspetto tanta voglia di cambiare



"Dalle elezioni amministrative mi aspetto tanta voglia di cambiamento. Roma, Milano, citta' splendide ma ferme". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a 7 Gold.



"Va bene Milano faschion, Milano green, ma Milano e' anche Sam Siro dove italiani e immigrati per bene vivono ostaggio della criminalita'. La sicrezza non e' un capriccio di Salvini percio' mi auguro che tante persone si informino e scelgano", ha aggiunto Salvini.



"Se gli italiani sono contenti di come M5s e Pd stanno governando Milano, Roma e Torino, facciano. Se non sono contenti votino la Lega. Milano ha bisogno di un sindaco che si prenda cura di tutti i milanesi, non solo del salotto buono", ha aggiunto.







Leggi anche: Memento Audere Semper