Ampliamento dehors, Italia Viva Milano: "Bene la delibera della Giunta"

Ampliamento dehors, Italia Viva: "Bene la delibera della Giunta milanese"

Ampliamento dei dehors di bar e ristoranti sul suolo pubblico, il gruppo di Italia Viva Milano, con una nota firmata da Roberto Cociancich, Alessia Cappello, Francesco Caroli, coglie con interesse le richieste di Confcommercio Milano di questi giorni manifestando piena condivisione. Così il comunicato: "Bene, infatti, la delibera che ha adottato la Giunta e che consente a bar e ristoranti l’ampliamento gratuito della concessione del suolo pubblico e le procedure semplificate per ottenere i permessi in 15 giorni, in pratica, compatibilmente con le norme di sicurezza, si permette ai titolari di mettere tavolini e sedie anche nel giardinetto nella piazza vicino al locale, di trasformare dei posti auto in mini dehors, ecc."

"Tuttavia - prosegue la nota - esortiamo l’Amministrazione a tentare di risolvere le criticità denunciate dai commercianti milanesi (magari in cambio, da parte dei ristoratori, di una collaborazione sul decoro urbano in prospettiva). L’attuale delibera prevede la gratuità solo per lo spazio in più che si richiede. Spazio in più che, peraltro, serve a compensare il contingentamento dei tavoli che andranno eliminati all'interno e all'esterno per garantire il distanziamento sociale tra i clienti. Come Italia Viva, però, auspichiamo l'azzeramento totale della tassa COSAP (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ) per tutti fino a fine anno e ovviamente per i mesi di chiusura. La salvaguardia del tessuto produttivo deve essere la priorità in questa fase per chi amministra. Come dimostra l’esperienza cinese, già in fase 3, l’emergenza dei prossimi mesi sarà il dramma della disoccupazione. Interventi a pioggia, che si dissolvono nel nulla di pochi giorni, non vanno in questo senso e seppur fornendo lieve sollievo momentaneo, non forniscono al sistema strumenti per riprendersi concretamente. Per questo, nell’attesa di studiare e progettare le città del futuro, ribadiamo l’importanza di misure straordinarie, seppur temporanee, che vadano a vantaggio di chi produce lavoro".