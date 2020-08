Anche il Pd dice no al M5S. Gelata sull’asse Grillo-Sala



"Sono convinto che a Milano la coalizione uscente allargata a forze come Italia Viva, Azione e Più Europa debba avere e abbia la forza di presentarsi autonoma agli elettori rivendicando con coerenza quanto fatto e rilanciando sui prossimi 5 anni". Copsì, dopo l'incontro tra il sindaco Sala e Beppe grillo, interviene sulla questione di una possibile allenza Filippo Barberis, Capogruppo del Pd al Consiglio Comunale di Milano. Che aggiunge: "Con i 5stelle abbiamo sempre dialogato ma non ritengo ci siano le condizioni per un'alleanza organica".