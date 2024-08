Anche Milano da settembre avrà la sua grattineria. VIDEO

Anche Milano da settembre avrà la sua grattineria

A settembre arriverà a Milano una "grattineria". Di cosa si tratta? Di un luogo in cui sottoporsi a trattamenti di grattini Asmr (Autonomous sensory meridian response). L'idea è di una giovane romana che ha fondata la Grattinerai Pidipidi, con l'obiettivo di offrire un'esperienza terapeutica sensoriale rilassante e innovativa che favorisce il benessere fisico, mentale ed emotivo", come si legge sul sito web Pidipidi.it.

L'annuncio per l'apertura di due grattinerie a Milano da settembre

Al momento il trattamento è disponibile soltanto all'interno di due centri benessere a Nord e a Sud di Roma e, per l'estate, a San Felice Circeo. Ma Pidipidi sta cercando spazi a Milano già a partire da settembre. Questo l'annuncio presente sul sito: Sei proprietaria o direttrice di un centro benessere a Milano e sei interessata ad aumentare i tuoi clienti? Grazie ai nostri trattamenti innovativi ASMR, godrai di visibilità gratuita e nuovi ingressi. Contattaci in questo form, stiamo selezionando 2 centri con cui collaborare in esclusiva da Settembre 2024".

I prezzi della grattineria ed i pacchetti regalo

La grattineria consente di provare tramite stimoli delicati sensazioni fisiche, dai formicolii ai brividi, e psichiche, con sentimenti di euforia, felicità, pace o sonnolenza. L'esperienza - che si prenota online - può avere una durata di 45 minuti o un'ora. Il trattamento più breve - "Intro", dal costo di 39 euro - prevede grattini su schiena, braccia, testa, mani. Quello più lungo - "Classico", da 55 euro - include anche un massaggio di 15 minuti in una zona a scelta, oltre ai grattini su schiena, busto, braccia e testa. Non mancano nemmeno i pacchetti regalo: "compleanno", "gioia", "di coppia". La grattineria sta nel frattempo già spopolando su TikTok, dove la pagina conta oltre un milione di visualizzazioni.