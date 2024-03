ANPI Milano, dopo Cenati si scalda Minelli. Ma c'è da vincere il congresso

Che cosa succederà adesso all'ANPI? Roberto Cenati, lo storico presidente, presidio e faro di moderazione in mezzo alla tempesta delle opposte fazioni, ha gettato la spugna. Complice la Palestina, e le tensioni tra filo palestinesi e filo israeliani, ha deciso di dare le dimissioni. A convincerlo, pare, sarebbe stata la contrapposizione di due slogan per la manifestazione della scorsa settimana. Quello di Roberto Cenati e di parte dell'ANPI Milano ("Cessate il fuoco"), al quale si contrapponeva quello dell'ANPI nazionale che invece proclamava "Impediamo il genocidio". Insieme all'ANPI nazionale anche la Cgil di Milano, che aveva pubblicato una analoga locandina, approvata da Luca Stanzione, segretario dal giugno 2023. Cenati dunque prende atto e si dimette, causando non pochi problemi a buona parte dei Dem che sotto la Madonnina hanno sempre seguito una linea moderata. E adesso? Adesso ANPI pare che dovrà aprire il tesseramento e - poi - procedere a un nuovo congresso. Secondo rumors uno dei nomi in campo potrebbe essere quello di Primo Minelli, attuale vicepresidente, già figura storica del sindacato e presidente dell'ANPI di Legnano.



