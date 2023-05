Anteo, a Milano il primo spazio per la VR experience

In occasione del 44º compleanno di Anteo, nasce in Anteo Palazzo del Cinema a Milano, ''Anteo Rai Cinema Spazio Realtà Virtuale'', il primo spazio in Italia attrezzato per la realtà virtuale all'interno di una sala di spettacolo. Si tratta del primo e unico cinema VR a pagamento con programmazione regolare tutto l'anno.

20 sedute comprensive di visori e cuffie per vivere un'esperienza coinvolgente e straordinaria

Con la presentazione di oggi, venerdì 5 maggio, si inaugura lo spazio del terzo piano dedicato in modo permanente alla VR Experience: 20 sedute comprensive di visori e cuffie per vivere un'esperienza coinvolgente e straordinaria. Il progetto rimarca l'attenzione di Anteo per l'innovazione tecnologica nel mondo dell'audiovisivo, oltre alla volontà di unire forme di espressioni differenti in un'ottica sperimentale e innovativa.

Non si tratta dunque di una funzione passiva, ma una visione in cui lo spettatore diventa parte dell'esperienza stessa

La specificità risiede nel fatto che, pur essendo una esperienza per sua natura individuale, sviluppandosi all'interno di un cinema e coinvolgendo simultaneamente un gruppo di spettatori, diventa collettiva, rimarcando la funzione della sala come luogo primario per il piacere collettivo e di condivisione. Non si tratta dunque di una funzione passiva, ma una visione in cui lo spettatore diventa parte dell'esperienza stessa. La programmazione proposta spazierà tra tematiche di attualità, come la salvaguardia dell'ambiente, a temi socialmente rilevanti, ma anche importanti contenuti culturali del patrimonio nazionale.