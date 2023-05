Aperitivo Festival a Milano: talk, degustazioni e show

Aperitivo Festival a Milano: la kermesse è iniziata venerdì 26 maggio e prosegue sino a domenica. Talk, degustazioni e appuntamenti sul palco all’interno del Nhow Hotel di via Tortona 35: questo il programma dell'iniziativa che consente, con il biglietto "all inclusive", di visitare e assaggiare l’itinerario di degustazione articolato in oltre 20 postazioni dedicate agli abbinamenti dei brand e partner protagonisti. Un'occasione per promuovere la cultura dell’aperitivo con tasting, masterclass, talk e molteplici occasioni di intrattenimento musicale, come riferisce GamberoRosso.

Aperitivo Festival: il programma del fine settimana

Il programma di sabato 27 maggio prevede alle 11 sfilata di mixologist riconosciuti a livello internazionale e alle 17 l'Aperitivo della Sciura in compagnia delle Magnifiche Perennial, la coppia di influencer celebri negli ambienti mondani meneghini. Isabella e Marilli. Domenica 28 alle 18 l’astrologo e sensitivo Massimo Giannone mette in scena il suo iconico format “Astro-aperitivo”.

Aperitivo Festival a Milano

26-28 maggio, Tortona Savona District

Nhow Milan, Via Tortona, 35