Aperta a Milano la nuova Casa Feltrinelli

A pochi passi dalla Fondazione Feltrinelli, apre a Milano Casa Feltrinelli, nuovo luogo di lavoro del gruppo in via Quadrio 17. Oltre 300 le postazioni di lavoro su 3500 metri quadri. In un unico luogo tutte le attività di tutte le sigle editoriali, delle librerie, arrivate a 121 in tutta Italia, e dei tre siti di e-commerce. Casa Feltrinelli è stata presentata alla seconda edizione dei Palinsesti Feltrinelli, racconto delle principali novità editoriali dell'autunno, affidato alle voci di autori come Richard Ford, Dario Fabbri e Annie Cohen-Solal, saliti sul palco nel corso della serata, o come Gillian Anderson, Alessandro Baricco, Claudio Bisio e Daniel Pennac, intervenuti in collegamento.

Per una notte, la più grande libreria a cielo aperto d'Italia

A concludere la serata di giovedì 12 settembre La notte dei libri - Benvenuti a Casa Feltrinelli, una festa di quartiere con libri, musica e arte grazie alla quale un pezzo di Milano, per una sola notte, è diventata la più grande libreria a cielo aperto d'Italia.