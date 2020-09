Appalti e tangenti Atm, cinque nuovi indagati

Cinque nuovi indagati nell'inchiesta sulle tangenti Atm: si tratta di Hitachi (ex Ansaldo), con due suoi manager accusati di turbativa d'asta e corruzione, ed il capo della divisione "mobility" di Siemens Itaila assieme al responsabile gare, con ipotesi di rturbativa d'asta. Lo riferisce il Corriere di oggi, in merito a quanto emerso dal nuovo interrogatorio desecretato e da una integrazione alla richiesta di incidente probatorio di Paolo Bellini, il funzionario al centro dei 13 arresti avvenuti il 22 giugno per contestate irregolarità su 8 appalti per gli impianti di automazione delle metropolitane, per un valore complessivo di 150 milioni.