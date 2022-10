Lombardia, appello alle banche. Guidesi: ora facciano la loro parte

Appello alle banche, Guidesi: ora facciano la loro parte

Continua il 'Tour Imprese' dell'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, che da quando ha assunto l'incarico incontra ogni settimana, sul territorio, gli imprenditori lombardi per capire quali siano le loro esigenze e spiegare gli strumenti messi in campo per supportare un settore fondamentale per l'economia.



“Il credito e la liquidità oggi sono una priorità anche rispetto ai maggiori costi che derivano dal prezzo dell’energia, per questo c’è bisogno che le banche facciano la loro parte”, ha evidenziato l'assessore allo Sviluppo Economico Guidesi: “Noi abbiamo messo a disposizione molti strumenti del punto di vista del credito e della liquidità, ma abbiamo bisogno che anche le banche partecipino a questo sistema e facciano la loro parte”.

Gli istituti di credito - ha aggiunto Guidesi - devono “dare una mano a salvaguardare le nostre aziende, che vuol dire salvaguardare l’occupazione e il futuro dei territori. Ci aspettiamo che nell’integrazione del sistema lombardo anche le banche siano protagoniste, con lo stesso obiettivo che abbiamo noi, che è quello del lavoro”





Nell'ultino incontro l'Assessore ha uncontrato, tra gli altri, i rappresentanti della Flamma Group di Chignolo d'Isola, dell'Industria Dolciaria Fratelli Quaranta di Caravaggio e della Tav Vacuum Furnaces Spa, sempre a caravaggio.