Appello contro legge regionale su rigenerazione urbana, Maran: "Lede i Comuni"

Appello contro legge regionale su rigenerazione urbana, Maran: "Lesiva delle prerogative dei comuni lombardi"

Il Comune di Milano - riporta Mianews - si appellerà alla Corte Costituzionale per "far saltare" la Legge Regionale 18/2019 sulla Rigenerazione Urbana per quanto riguarda gli edifici abbandonati. Lo ha comunicato l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran, intervenendo questo pomeriggio nel corso della commissione consiliare riunita in videoconferenza per fare il punto sul tema, dopo che martedì la Giunta ha approvato la delibera attuativa della norma regionale e che sarà discussa in Gonsiglio nelle prossime sedute. "Il nostro giudizio della legge è negativo perché lesiva delle prerogative dei comuni lombardi. Domani il Tar discuterà quattro cause legate al tema degli immobili abbandonati e in tutte e quattro il Comune di Milano solleverà questioni di incostituzionalità su questa legge. Noi siamo convinti che ci sono basi perché la legge violi i diritti del Comune sotto vari punti e che impatti pure sui diritti dei consiglieri comunali singoli che si dovrebbero trovare ad approvare un elenco di immobili quando competenza del Consiglio sarebbe quella di occuparsi di criteri e non di elenchi", ha spiegato Maran.

"Noi ci poniamo con l'ottica di andare alla Corte Costituzionale: questa legge la vogliamo far saltare, non useremo mezzi termini perché questa legge fa male, è un vulnus ai rapporti istituzionali e fa male al nostro territorio: per questo andremo fino in fondo. Non siamo nemmeno stati auditi in commissione regionale quando se n'è discusso", ha proseguito Maran, precisando che se non ci saranno delle modifiche alla legge, "noi ci dobbiamo difendere, facendola saltare, ritenendola incostituzionale. Sarebbe bene che si aprisse una discussione operativa per risolvere questo problema alla fonte. Vogliamo che il Pgt e l'autonomia del consiglio vengano rispettati". L'assessore ha inoltre specificato che "un punto imprescindibile per noi è che chi ha un immobile abbandonato e non ha fatto niente in 18 mesi lo abbatta, come prevede il Pgt del Comune e non deve avere a disposizione cinque anni".

La legge regionale, secondo l'assessore, avrebbe "di fatto cancellato quanto avevamo già approvato nel Pgt un mese prima". Nel corso della commissione è intervenuto in difesa della legge regionale Federico Oriana, presidente di Aspesi che ha evidenziato "otto punti della delibera del Comune da modificare in quanto si discostano dalla legge regionale" che "ci piace molto. Nel Comune di Milano avere 180 buchi neri è un'enormità, praticamente un immobile dismesso ogni chilometro quadrato, è un'emergenza in un'area metropolitana come quella milanese", ha concluso Oriana.

Comazzi (FI): atto scellerato opporsi a legge rigenerazione urbana

“L’atteggiamento del Comune nei confronti della legge regionale sulla rigenerazione urbana lascia sgomenti. Non si capisce il motivo di tanto astio verso un provvedimento che mette i privati nella condizione di riqualificare intere aree degradate, riducendo il consumo di suolo e migliorando la qualità ambientale” afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Fi in Consiglio regionale. “All’assessore - continua l’azzurro - ricordiamo che il 33% della superficie dismessa in Lombardia si trova a Milano e hinterland: stiamo parlando di un enorme buco nero che inghiotte interi quartieri consegnandoli al degrado, all’inquinamento e all’insicurezza. Nella sola Milano - prosegue - ci sono 188 siti da bonificare, un quarto circa del totale regionale. La legge regionale è stata accolta con grande entusiasmo da tutti gli operatori del settore - Assoedilizia in testa - oltre che da numerosi comuni lombardi, amministrati anche da esponenti di centrosinistra. Escludere Milano e le sue periferie da questo processo virtuoso - conclude - sarebbe un atto scellerato, specialmente da parte di una giunta che ha sempre millantato di essere ‘green’ e attenta ai temi ambientali”.