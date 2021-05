Paragone: "Risse a Milano, il degrado ha raggiunto livelli inaccettabili"

"La cronaca milanese riporta sempre più spesso cronache di risse e accoltellamenti", denuncia Gianluigi Paragone, leader di ItalExit e candidato sindaco nel capoluogo lombardo. "Lunedì tre cittadini cinesi sono rimasti feriti durante una rissa avvenuta in pieno giorno in via Canonica, tra la Chinatown e zona Sempione. Sabato scorso la polizia è stata costretta a un intervento massiccio per sedare una maxi rissa fra figli di immigrati in via Orefici, a due passi dal Duomo, sotto gli occhi dei passanti terrorizzati. Interi quartieri milanesi sono in mano alla malavita, il disagio sociale e l'emarginazione che colpiscono le fasce più deboli e gli extracomuntari dimostrano ancora una volta che il buonismo da salotto, quello che vuole l'immigrazione incontrollata, produce risultati devastanti. Bisogna garantire realmente, non solo a parole, la sicurezza a cittadini e commercianti".