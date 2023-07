Area C e aumento ingressi gratis, approvato Odg della Lega in aula

Area C e aumento ingressi, approvato Odg della Lega in aula

Con l'approvazione dell'Ordine del giorno della Lega in consiglio Comunale a Milano, aumenteranno per i residenti gli ingressi gratis in area C. E la Lega esulta. "Con il via libera alla variazione di bilancio di oggi è stato approvato anche l'Ordine del Giorno a prima firma Lega, condiviso da tutto il centrodestra, per aumentare il numero di accessi gratuiti nella Cerchia dei Bastioni da 40 a 50 per tutti i residenti, garantendogli anche la gratuità nei weekend e nei giorni festivi" fanno sapere Samuele Piscina, Segretario cittadino della Lega e Consigliere comunale, e Alessandro Verri, capogruppo in Comune.

La soddisfazione della Lega

"A suon di emendamenti - proseguono Samuele Piscina e Alessandro Verri - tutta l'opposizione ha costretto il sindaco a fare un bel passo indietro a beneficio dei cittadini. È una battaglia che come Lega avevamo avviato con la raccolta firme contro i folli aumenti del Sindaco Sala e che, nonostante la significativa, ma relativa vittoria, non si arresta. Nel frattempo, infatti, l'amministrazione comunale sta installando i cartelli in isola per avviare la folle ZTL notturna che impedirà dalle 19.00 alle 6.00 nei weekend di accedere in un intero quartiere di centinaia di migliaia di metri quadrati, riversando il traffico nelle vie limitrofe, mettendo in difficoltà i commercianti e impedendo l'accesso ad amici, familiari o più semplicemente alla figlia sprovvista di auto di ritorno della serata con gli amici. Per questo motivo sabato mattina continueremo la raccolta firme in piazzale Lagosta contro la ZTL Isola". concludono i due esponenti leghisti.