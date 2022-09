Arexpo, i vertici del Kyoto Research Park in visita a Mind

I rappresentanti del Kyoto Research Park (KRP) hanno visitato oggi MIND per incontrare i vertici di Arexpo e i partner del distretto dell’innovazione milanese nell’ambito della collaborazione tra i due distretti dell’innovazione siglata l’8 settembre dello scorso anno. Il parco tecnologico giapponese è uno dei più importanti dell’intera Asia e comprende complessivamente quasi 500 soggetti tra aziende e istituzioni

Arexpo, l'obiettivo dell'incontro è realizzare una strategia comune di scambio di talenti e start-up

L’obiettivo dell’incontro è di realizzare una strategia comune di scambio di talenti e start-up nell’ottica di sviluppare investimenti di reciproco interesse creando così una rete internazionale che aiuti la crescita di entrambi i parchi tecnologici.

De Biasio: "Prioritario sviluppare una rete di relazioni internazionali"

“Per Arexpo e per il Milano Innovation DIstrict -afferma l’amministratore delegato di Arexpo Igor De Biasio- lo sviluppo di una rete di relazioni internazionali con soggetti all’avanguardia nel settore dell’innovazione è una priorità. Per questo la visita dei vertici di un distretto tecnologico così importante come il Kyoto Research Park conferma che stiamo andando nella direzione giusta. Un percorso che ci ha già portato a firmare già numerosi accordi internazionali di collaborazione in diversi paesi, compresi Cina, Usa, Canada, Emirati Arati, Svizzera e che porterà in futuro ad ulteriori partnership internazionali. Queste relazioni a livello globale confermano il ruolo di Arexpo e di MIND come ponte verso il mondo e porta del mondo verso l’Europa e l’Italia”.

Oka: "Onorato di aver visitato Mind"

"Sono onorato di avere visitato MIND per la prima volta dopo la firma del protocollo di intesa, di aver conosciuto l'ecosistema dell'innovazione di Milano, e di avere avuto un incontro così stimolante. Sono certo -spiega Shojiro Oka, managing director del Kyoto Research Park- che MIND e KRP, entrambi situati in città di importanza storica, potranno collaborare per generare e implementare iniziative di innovazione importanti per il futuro e di portata globale".