Aria, l'ex consigliere: "Scaricati sui tecnici gli errori di chi ha deciso"

Ancora polemiche su Aria. Rivelazioni sono giunte da Mario Mazzoleni, consigliere di amministrazione dimissionario proprio di Aria Spa, in una lettera inviata a Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio. Nella lettera Mazzoleni spiega che "risulta oggettivamente che la Regione abbia ritenuto di doversi avvalere del portale delle Poste (portale definito da piu' parti consono per il tipo di azione massiva che si dovrebbe attivare) cercando fino dal mese di gennaio (e per tutto il mese di gennaio) di attivare il proprio programma appoggiandosi a questo portale. Risulta oggettivamente che fino alla prima settimana di febbraio questa strada era quella percorsa dalla Regione". "Il fatto che il portale delle Poste non fosse in grado allora (o pronto allora) di adeguarsi alle richieste della Regione e' un dato ormai acclarato. Si e' perso un mese? Chi lo ha perso?", chiede Mazzoleni che aggiunge: "Se il portale di Poste non e' stato messo in condizioni di rispondere alle esigenze del piano regionale lombardo pur avendo i tecnici di quell'azienda tutto il mese di gennaio, e se gli stessi tecnici essendo al lavoro dal giorno in cui l'Assessora Moratti - 7 marzo - ne ha dichiarata la volonta' di adozione, ancora non ne hanno potuto assicurare l'utilizzo, e' accettabile pensare che un portale non nato per assolvere questo genere di necessita' (quello di Aria spa) possa essere stato messo in condizioni in pochi giorni di essere utilizzato in modo efficiente?". Per Mazzoleni, la risposta e' "ovviamente no" e "vale la pena di capire se chi ha deciso il percorso vaccinale fosse in grado di valutarne la fattibilita' o ne abbia sottostimato la complessita'". "Quanto l'avere scaricato su chi esegue rappresenta la volonta' di coprire gli errori di chi ha deciso?", chiude Mazzoleni

La replica di Regione: "Problemi che non attengono i rappresentanti della Giunta"

Ma con una nota Regione Lombardia risponde a quello che sembra un attacco a chi in Giunta potrebbe aver preso certe decisioni: i problemi nella piattaforma informatica di Aria per la gestione delle vaccinazioni sono "aspetti tecnici che non attengono in alcun modo all'attivita' dei rappresentanti della Giunta regionale impegnati nel ruolo politico e amministrativo". "In merito alle dichiarazioni riportate da alcune agenzie di stampa e riprese da diversi siti giornalistici a proposito della piattaforma informatica di Aria Spa - si legge nel comunicato -, appare molto strano che l'ex consigliere faccia confusione fra il 'sistema Siavr', dove si registrano le vaccinazioni effettuate, che non ha mai avuto problemi, e il sistema di gestione degli inviti che e' stato costruito appositamente per la campagna vaccinale. Aspetti tecnici che non attengono in alcun modo all'attivita' dei rappresentanti della Giunta regionale impegnati nel ruolo politico e amministrativo".