A|X Armani Exchange apre a Milano, è il primo in Italia

A|X Armani Exchange apre in corso Vittorio Emanuele a Milano

A|X Armani Exchange sbarca in Italia e apre il suo flagship a Milano, in corso Vittorio Emanuele II, nei pressi dipiazza San Babila. Il marchio, lanciato nel 1991 a New York, arriva in Italia dopo più di trent’anni e lo store milanese è il più grande d’Europa. Il negozio si sviluppa su due livelli per una superficie complessiva di circa 480 metri quadrati. A ospitare il flagship è un edificio ideato da Giò Ponti. Il negozio è stato concepito in modo da ridurre al minimo l’impatto ambientale.

“Ogni progetto che riguarda Milano, per me, ha un significato speciale. Il mio mondo non ha confini, ma il suo centro è qui. Questa apertura rappresenta un passo importante nella storia del gruppo Armani e nell’evoluzione di A|X Armani Exchange, da sempre in sintonia con il mondo dei giovani, il più dinamico dei marchi del nostro portfolio. Corso Vittorio Emanuele II mi è sembrato il luogo perfetto per l’apertura del primo negozio in Italia”, ha dichiarato Giorgio Armani in una nota stampa.