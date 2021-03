Armi e pettorine Gdf in auto, arrestato capo ultras Inter



I poliziotti della squadra mobile meneghina hanno arrestato il 68enne Vittorio Boiocchi, uno dei capi storici della curva Nord dell'Inter, e il 67enne Paolo Cambedda, dopo averli sorpresi nella mattinata di ieri a bordo di un'auto rubata in via Pinturicchio, in zona Città Studi a Milano. Lo ha riferito la polizia, spiegando che sulla Nissan Qashqai a bordo della quale si trovavano i due pluripregiudicati (per reati contro il patrimonio, droga e armi) è stato trovato un sacchetto con all'interno un paio di manette, delle pettorine della guardia di finanza, uno storditore elettrico (taser) e una pistola a salve con la canna modificata in grado di sparare e delle cartucce calibro 38. Trovati anche dei guanti e un binocolo.



Prima di essere fermati, i due sono stati pedinati e sono stati visti incontrare alcune persone. Ai due sono stati sequestrati i cellulari che saranno presto analizzati.