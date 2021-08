Prof. Arnon Afek: "Sconfiggere le varianti? Solo con vaccinazione ogni 8 mesi"

Il prof. Arnon Afek, responsabile dell'unità di crisi del governo israeliano contro il Covid, in un'intervista esclusiva su Radio Lombardia, ha parlato della situazione del Covid in Israele, il Paese che per primo ha vaccinato la stragrande maggioranza della popolazione e che ora ha iniziato a vaccinare con la terza dose: sollecitando tutti i Paesi ad attrezzarsi per proseguire con le vaccinazioni in modo da combattere anche le varianti.

Secondo l'esperto israeliano vaccinandosi ogni 8 mesi si potrà riuscire a superare l'emergenza pandemica. Fondamentale la vaccinazione anche nei Paesi più poveri, dove è preferibile far arrivare con la solidarietà di tutto il mondo, dosi dei vaccini che non richiedono refrigerazioni a temperature molto basse.

Il professore ha inoltre lanciato un appello ai 'no vax' sottolineando il fatto che sono attraverso la vaccinazione si potrà bloccare la difffusuone della nuova variante “Lambda”. Arnon Afek, ha dialogato di questi temi e altro con il professor Enrico Mairov, docente all’Università degli Studi di Milano con un lungo passato nel settore militare israeliano.

CLICCA QUI PER VEDERE LA VIDEO INTERVISTA