Arpa Lombardia, Majorino: "Fontana indichi una persona autorevole"

Pierfrancesco Majorino: "Fontana indichi una persona autorevole"

"Siamo sconcertati, ci aspettavamo un'immediata rimozione di Lo Palo, e semmai l'individuazione finalmente di una figura autorevole in una Regione come la Lombardia". A dirlo è il capogruppo del Pd della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino a margine di una conferenza stampa a Palazzo Pirelli. Arpa "è un soggetto che ha al suo interno tanta professionalità, lavoratrici e lavoratori molto seri e preparati in gamba che sono i primi a meritare una presidenza diversa", ha sottolineato Majorino. La giunta "sta facendo sapere che non accadrà nulla" e "Fontana, anche in questo caso, è immobile di fronte a un pronunciamento così chiaro del Consiglio".

"Vogliamo le dimissioni della presidente dell'Arpa"

Un voto "su una mozione di sfiducia non può essere ignorato", ha ribadito il dem. "Noi vogliamo portare la presidente dell'Arpa a dimettersi" e "faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo, perchè riteniamo che sia assolutamente incompatibile" e "siamo convinti ad andare fino in fondo, anche forti del fatto che la nostra opinione è condivisa dalla maggior parte del Consiglio regionale lombardo". Majorino ha poi aggiunto: "Facciamo appello a Fontana, per una volta ci stupisca con effetti speciali e individui una figura autorevole e adeguata a guidare un ente così importante e significativo come questo e di non restare ostaggio di dinamiche di piccolo potere, perchè se Lo Palo rimane li' - ha concluso - è solo per dinamiche di piccolo potere".