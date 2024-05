Arrestato 24enne per produzione e diffusione di materiale pedopornografico

Produzione e diffusione di materiale pedopornografico, un arresto

La polizia di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa nei confronti di un uomo di 24 anni ritenuto responsabile di produzione e diffusione di materiale pedopornografico.

Arrestato 24enne, si presentava alle ragazzine sotto falso nome

Nel dicembre scorso i poliziotti del commissariato di Rho Pero avevano arrestato il 24enne perché ''consapevolmente si è procurato e ha detenuto materiale pornografico, realizzato utilizzando minori degli anni diciotto'' e, in quell'occasione, gli erano stati concessi gli arresti domiciliari. Gli agenti avevano eseguito il decreto di perquisizione locale e personale e di ispezione di materiale informatico emesso nell'ambito del procedimento penale instaurato a seguito delle denunce formalizzate dalle mamme di due ragazze minorenni le quali, in alcune chat su Instagram, erano state costrette a produrre video nell'atto di masturbarsi: se non l'avessero fatto, veniva prima fatta minaccia di violenze nei confronti dei loro familiari e, poi, di invio di quelle immagini a loro conoscenti. L'indagato si era presentato alle ragazzine sotto falso nome, Mirko Agridi di 14 anni, e anche, come rilevato dalle indagini, con un profilo Instagram associato a un'identità femminile (Rebecca Monti) indicata come cugina del ragazzo virtuale e che le vittime ritenevano una loro coetanea.