Arrestato a Catania un componente del commando che uccise Salvaggio

Uno dei presunti autori dell'omicidio di Paolo Salvaggio, ucciso in un agguato armato l'11 ottobre 2021 a Buccinasco, e' stato arrestato dai Carabinieri di Milano a Catania. Si tratta di Benedetto Marino, pregiudicato di 46 anni. L'uomo e' stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano richiesta dai pm della Dda Sara Ombra e Gianluca Prisco.

Le indagini della seconda sezione del nucleo investigativo di Milano hanno ricostruito come Marino abbia partecipato sul piano logistico all'esecuzione dell'omicidio di Salvaggio, 60 anni ed ex broker del narcotraffico. In particolare, il 46enne avrebbe fatto da autista a uno dei due esecutori materiali dell'omicidio dopo che con il complice aveva abbandonato lo scooter utilizzato per l'agguato. Dopo l'omicidio Marino, residente nel Milanese, era riparato in provincia di Catania.