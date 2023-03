Arrestato in zona Centrale 45enne: voleva rapinare due anziani

I Carabinieri in zona Stazione Centrale di Milano hanno arrestato per tentata rapina aggravata un pregiudicato 45enne italiano. lo riporta l'agenzia Nova. I Carabinieri, al lavoro nei servizi ad alto impatto disposti dal Governo anche nella zona circostante lo scalo ferroviario, sono intervenuti in forze in viale Tunisia, su segnalazione di alcuni passanti, bloccando immediatamente l'uomo, che stava aggredendo per rapinarli una coppia di 70enni di origine eritrea (uno dei quali disabile) mentre erano fermi nella propria auto, percuotendoli con una cintura, minacciandoli di morte e danneggiando il parabrezza del veicolo.

La dinamica

I militari dell'Arma, già nelle vicinanze per pattugliare la zona, hanno raggiunto e bloccato subito l'aggressore , disarmandolo della cintura che impugnava e mettendolo in sicurezza. Le vittime, lievemente contuse, non hanno necessitato di cure mediche. L'aggressore, invece, è stato arrestato e condotto dai Carabinieri a San Vittore. Solo ieri l'uomo, pregiudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio ed affidato in prova ai servizi sociali, era stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, intervenuti presso la sua abitazione in zona Gorla per una lite tra questi e il compagno, anch'egli pregiudicato. Dando in escandescenze, l'uomo si e' avventato contro uno dei militari intervenuti cercando di estrarre dalla fondina la pistola, ma e' stato prontamente bloccato e messo in sicurezza.

I militari dell'Arma hanno anche bloccato e denunciato per ricettazione e porto d'armi e oggetti atti a offendere un pregiudicato marocchino di 23 anni, che - per farsi consegnare la borsa - aveva aggredito una donna in piazza Duca d'Aosta, minacciandola con un cacciavite, ritrovatogli indosso insieme a tre smartphone rubati, gia' restituiti ai legittimi proprietari.