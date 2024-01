Arrestato per rapina il tiktoker Bebe Touche

Il tiktoker Bebe Touche, 24enne originario del Mali che sta diventando famoso su Tiktok, Instagram e YouTube grazie a dei video in cui pone domande ai ragazzi e ragazze milanesi, è stato arrestato insieme a un complice dagli agenti della Questura la scorsa notte tra Piazza XXV aprile e corso Como per aver rapinato un diciottenne turco. Il tiktoker avrebbe cercato di rubare il cellulare del ragazzo dandogli un pugno in faccia. Iscriviti alla newsletter