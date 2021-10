Artisa Group acquisisce per 25,4 milioni la Torre di via Turati a Milano

Artisa Group AG, società svizzera di sviluppo immobiliare e attiva sul mercato svizzero ed europeo, ha perfezionato l’acquisto, tramite una società controllata italiana, dell’edificio situato in via Turati 32 a Milano: una torre di 12 piani, progettata da Achille e PierGiacomo Castiglioni e da Luigi Fratino e inserita nel Palazzo della Permanente, con 5.000 mq di spazi adibiti a uffici. Finanziato da UniCredit con un importo complessivo di 25,4 milioni di euro, l’acquisto dell’immobile fa seguito alla firma del preliminare avvenuta lo scorso 4 febbraio.

La Torre sarà completamente riqualificata da Artisa Group AG, mantenendone l’attuale destinazione d’uso ma preservandone il valore storico attraverso una rispettosa ristrutturazione in chiave contemporanea. L’edificio milanese ospiterà uffici totalmente sostenibili, ripensati alla luce delle nuove esigenze e priorità scaturite dalla pandemia, con spazi modulabili e che garantiscano lasicurezza anche da un punto di vista sanitario. I lavori di ristrutturazione partiranno il prossimo anno e avranno una durata di circa 18 mesi. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, con un team guidato dall’equity partner Guido Sagliaschi con la associate Olga Mancuso, ha seguito Artisa Group AG nell’operazione di acquisto. L’equity partner di Pedersoli Studio Legale Luca Saraceni ha guidato invece il team che ha assistito Permanente in qualità di venditore. In questa operazione, UniCredit è stata assistita da Freshfields, con un team guidato da FrancescoLombardo, partner responsabile del gruppo “Financing and Capital market”, coadiuvato dal seniorassociate Andrea Giaretta e dalla trainee Luigia Trento per gli aspetti finance, mentre i profili fiscalisono stati seguiti dall’associate Costanza Cascone del team “Tax”.