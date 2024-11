Artizzu (Sogin) a IDN: “Nucleare e rinnovabili non sono concorrenti. Serve un mix energetico”

“Le energie rinnovabili non sono un concorrente del nucleare, ma un giusto complemento” ha dichiarato Gian Luca Artizzu, Amministratore Delegato di Sogin, intervenuto alla XXIV Edizione di Italia Direzione Nord svoltasi lo scorso 25 novembre presso Triennale Milano.

Artizzu ha evidenziato l’importanza di un mix energetico per valorizzare i siti nucleari, sia attivi che in dismissione, e sfruttarne al meglio il potenziale industriale.

Per quanto riguarda i siti nucleari attivi, l’Ad di Sogin sottolinea che “creano attorno a sé un ecosistema di aziende energivore che hanno bisogno di energia stabile e programmabile”. Questi siti possono quindi supportare attività come acciaierie, data center e industrie pesanti. Inoltre, con i nuovi reattori, si potrebbe sfruttare il calore prodotto a fini industriali, ampliando ulteriormente le opportunità di utilizzo.

Per i siti in dismissione, Artizzu propone un approccio integrato che preveda lo sviluppo di impianti di energie rinnovabili nelle aree circostanti e, al contempo, la possibilità di installare piccoli reattori nucleari accanto alle strutture in smantellamento. “Le due attività non devono diventare contrastanti”, afferma, ma possono coesistere in modo sinergico. Infine, sottolinea l’unicità dei siti nucleari: “Sono costruiti con criteri di massima sicurezza, impossibili da allagare, con bassa sismicità, sistemi di sicurezza enormi e no fly zone”. Queste caratteristiche li rendono luoghi ideali per produzioni industriali sicure e per un mix energetico efficiente, confermando il loro ruolo strategico lungo le dorsali elettriche ad alta tensione.

Il panel “Il nucleare italiano tra sostenibilità e innovazione”

Artizzu è stato tra i relatori della tavola rotonda “Il Nucleare Italiano tra Sostenibilità e Innovazione” introdotta dall’intervento del Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e proseguita con Alessandro Spada, Presidente Assolombarda; Roberto Adinolfi, Vice Presidente Associazione Italiana Nucleare; Nicola Monti, Amministratore Delegato Edison; Luca Mastrantonio, Head of Innovation Nuclear Enel; Fabio Pinton, Amministratore Delegato Seingim; Arrigo Giana, Amministratore Delegato ATM, e, in chiusura, Luca Squeri, Deputato, Segretario della X Commissione presso la Camera dei Deputati.

Italia Direzione Nord

Oltre 100 relatori tra cui ministri, viceministri, sottosegretari, governatori, assessori regionali e comunali, vertici aziendali, mondo accademico e terzo settore sono stati protagonisti lunedì 25 novembre presso Triennale Milano di Italia Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata insieme a Inrete.

Italia, cosa dai al mondo? è stato il titolo di questa XXIV edizione che è coincisa con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne e per questo sono stati dedicati numerosi panel e interventi a La libertà delle donne. La manifestazione, che gode del patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia, del Comune di Milano, di Assolombarda, di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e di Confartigianato Lombardia, vanta il contributo di Fondazione Cariplo, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, e Compagnia delle Opere.