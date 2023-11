Assalto in una ditta di logistica, rubati cellulari per un milione di euro

Un colpo da almeno un milione di euro in telefoni cellulari di vari modelli. È il bottino acquisito da un commando di non meno di 10 persone presso una ditta logistica in viale delle Industrie a Settala nel milanese. Il furto sarebbe avvenuto attorno alle ore 4.30 di questa notte. Il commando ha raggiunto la ditta a bordo di 4 auto e 2 furgoni.

Portati via 14 bancali contenenti i telefoni cellulari

Giunti sul posto, hanno utilizzato altri 9 veicoli per bloccare le vie di accesso. Dopo aver forzato il cancello del passaggio carrabile, il gruppo ha asportato 14 bancali contenenti i telefoni cellulari prima di darsi alla fuga. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia San Donato.