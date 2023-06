"Assegnare le case popolari libere". Regione, l'impegno di Attilio Fontana

Quello che la Regione Lombardia sta facendo e continuerà a fare "è cercare di avere l'opportunità di assegnare tutte" le case popolari "nel più breve tempo possibile e cercare, quelle che hanno bisogno di interventi, di liberarle per investire le tante risorse che il nostro piano casa ha predisposto, il piano casa prevede investimenti per un miliardo e mezzo". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell'evento, a Palazzo Pirelli, "Politiche data-driven.I dati digitali della telefonia mobile per le politiche pubbliche", rispondendo a chi gli ha chiesto degli interventi sul tema abitare nell'ambito del programma regionale di sviluppo sostenibile, in discussione domani in consiglio regionale.

Il governatore: "Cerchiamo sempre più di migliorare il patrimonio abitativo che mettiamo a disposizione"

"Quindi - ha proseguito - cerchiamo sempre più di migliorare il patrimonio abitativo che mettiamo a disposizione, senza dimenticare gli investimenti che stiamo facendo anche nel campo dell'housing sociale che va a colmare e dare una risposta alla necessita' di quella fascia di popolazione che non puo' partecipare all'edilizia popolare ma che e' in difficolta' sul mercato libero".