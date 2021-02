Assembramenti pre Milan-Inter, al via le identificazioni dei tifosi

Sono partite le operazioni da parte delle forze dell'ordine per provare ad identificare almeno in parte i protagonisti degli assembramenti che ci sono stati ieri fuori dallo stadio San Siro nel pre partita del derby di Milano vinto dall'Inter 3 a 0. Migliaia di tifosi delle due squadre si sono infatti presentati all'ingresso per sostenere i giocatori all'arrivo all'impianto, tra cori, fumogeni, striscioni. E nessun distanziamento sociale, nonostante in molti indossassero le mascherine. L'identificazione, anticipata da Repubblica, dovrebbe poi portare all'elevazioni di sanzioni per il mancato rispetto delle normative anti Covid. Circa 2mila i tifosi dell'Inter e 3mila quelli del Milan presenti fuori dallo stadio, con momenti di tensione quando le tifoserie sono quasi venute a contatto.