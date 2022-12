Associazione mafiosa, tredici arresti a Brescia

I carabineri del Ros insieme ai finanzieri del Gico e del nucleo di polizia economico-finanziaria di Brescia hanno eseguito una ordinanza di misure cautelari emessa dal gip a carico di 13 persone indagate a vario titolo per associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose e associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e in materia di lavoro.

'Ndrangheta: altri 65 arresti in Calabria

E' parte di una più vasta operazione contro la 'ndrangheta condotta dai carabinieri in diverse regioni d'Italia. Sono in tutto 76 le persone che hanno ricevuto una misura cautelare. I carabinieri del gruppo di Gioia Tauro, supportati dallo squadrone eliportato Cacciatori Calabria, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 65 persone - 47 in carcere, 16 agli arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora - dal gip del di Reggio Calabria su richiesta della locale Dda.