Assolombarda e Confcommercio Milano: ok al Ministero dell'Innovazione

Assolombarda e Confcommercio Milano, Monza e Brianza, Lodi esprimono, congiuntamente, il proprio sostegno alla proposta, formulata in questi giorni, di ospitare il Ministero dell’Innovazione nel capoluogo lombardo. Milano, hub internazionale dell’innovazione e dell’impresa, costituisce, oggi, la sede ideale e naturale del dicastero: nel suo territorio, del resto, si concentra il motore economico del Paese, caratterizzato da un tessuto di imprese che, anche nei periodi di crisi, non ha mai rinunciato a perseguire lo sviluppo tecnologico e a stimolare la crescita.

Il Ministero si avvarrebbe anche del contributo delle Università

Il Ministero, inoltre, grazie al suo trasferimento a Milano, si avvarrebbe anche del contributo delle Università e dei centri di ricerca pubblici e privati, che si sono ormai consolidati, a livello globale, come luoghi dell’eccellenza e della sperimentazione.

Allo stato attuale, dunque, non ci sono ragioni per non dare seguito alla proposta: è, però, necessario invitare tutte le parti coinvolte in questo grande progetto a un tavolo di coordinamento che accolga, coi fatti, la scelta di ospitare il Ministero dell’Innovazione.