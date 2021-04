Assolombarda, il consiglio approva la squadra di Spada per il 2021-2025

Il Consiglio Generale di Assolombarda ha approvato la proposta del presidente designato Alessandro Spada, relativa alla squadra di presidenza per il quadriennio 2021-2025. Alberto Dossi (Presidente Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl), assume l’incarico di Vicepresidente Vicario con delega alla Transizione ecologica. Sono stati designati Vicepresidenti: Diego Vittorio Andreis (Consigliere Fluid-o-Tech Srl) con delega a Politiche del lavoro, sicurezza e welfare; Alvise Carlo Biffi (Amministratore Delegato Secure Network Srl) con delega a Organizzazione, sviluppo e marketing; Enrico Cereda (Presidente IBM Italia S.p.A.) con delega a Transizione digitale e innovazione tecnologica; Sergio Dompé (Presidente Dompé Farmaceutici S.p.A.) con delega alle Life Sciences; Gioia Ghezzi (Presidente A.T.M. S.p.A.) con delega a Infrastrutture, mobilità e smart city; Giuseppe Notarnicola (Presidente STMicroelectronics S.p.A.) con delega a Centro Studi e attrazione investimenti esteri; Alessandro Picardi (Vicepresidente esecutivo Tim S.p.A.) con delega ad Affari Istituzionali, semplificazione per le imprese e legalità; Monica Poggio (Amministratore Delegato Bayer Italia S.p.A.) con delega a Università, ricerca e capitale umano; Veronica Squinzi (Amministratore Delegato Mapei S.p.A.) con delega a Internazionalizzazione ed Europa; Giovanni Tronchetti Provera (Consigliere Pirelli & C. S.p.A.) con delega alla Sostenibilità. Alessandro Spada, Presidente designato di Assolombarda, tiene le deleghe a Fisco, turismo e cultura, media impresa. Quest’ultima sarà coordinata da Giulia Castoldi (BCS S.p.A.).

Inoltre, vengono affidate la delega credito e finanza alla Piccola Industria, attualmente presieduta da Giovanni Quartiroli (Amministratore Baselectron Srl), e la delega Start Up al Gruppo Giovani Imprenditori, presieduto da Paul Renda (Amministratore Delegato Miller & Partners Srl). Della squadra di Presidenza fanno parte anche i Presidenti delle Sedi territoriali di Assolombarda con le cariche ricoperte fino alla scadenza dei rispettivi mandati: Nicola De Cardenas (Amministratore Delegato Decsa Srl), Presidente Sede di Pavia; Francesco Monteverdi (Presidente Monteverdi Vini Srl), Presidente Sede di Lodi; Ambra Giulia Redaelli (Amministratore Delegato Rollwasch Italiana S.p.A.), Presidente Sede di Monza e Brianza. La candidatura di Alessandro Spada e la sua squadra saranno sottoposte per elezione all’Assemblea degli imprenditori di Assolombarda che sarà convocata per il 17 maggio.