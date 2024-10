Assolombarda: in Bocconi l'assemblea generale 2024

Verso l'assemblea generale di Assolombarda 2024: l'appuntamento è per lunedì 21 ottobre nell'aula Magna dell'Università Bocconi di Milano, in via Röntgen 1. L'inizio dei lavori è fissato per le 10.30, è attesa la presenza tra gli altri di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, e Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy della Repubblica Italiana. Introduce e modera la giornalista Monica Maggioni. Sarà possibile seguire i lavori dell'assemblea in diretta streaming dal sito di Assolombarda . Affaritaliani.it è media partner dell'evento.