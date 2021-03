Assolombarda: sfida lampo per la guida. Enginoli-Spada dai saggi

Una campagna elettorale rapidissima. La disfida per Assolombarda tra Alessandro&Alessandro, ovvero Alessandro Spada (vicepresidente vicario) e Alessandro Enginoli (imprenditore e past president della Piccola industria) si giocherà in una manciata di giorni. Il primo scoglio mercoledì scorso è stato quello di superare la quota di percentuale minima di gradimento degli iscritti, in base alla quale i candidati sono titolati a correre. Scoglio superato? Non lo sa nessuno: ad oggi non si sa se Spada ed Enginoli abbiamo le carte in regola per correre. Tuttavia i bene informati dicono che la campagna, che pareva con il candidato unico (dell'establishment), ovvero Alessandro Spada, si è complicata perchè Enginoli ha ottenuto un consenso assai elevato. Second rumors raccolti da Affaritaliani.it Milano, nella prossima settimana i saggi incontreranno i due aspiranti presidente e daranno il via alla fase finale della contesa. Che sarà lampo: entro il 23 di marzo, infatti, Carlo Bonomi, che ha lasciato Assolombarda per la presidenza di Confindustria, avrà il suo successore. Fino a un mese fa tutti avrebbero puntato su Spada. Adesso invece la partita è assai piu aperta.

