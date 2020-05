Assolombarda, Spada presidente sino alla prossima primavera

A seguito dell'elezione di Carlo Bonomi alla Presidenza di Confindustria, Alessandro Spada - gia' Vicepresidente Vicario di Assolombarda - subentra alla guida dell'Associazione in qualita' di Presidente fino al rinnovo, la prossima primavera, della Presidenza per il quadriennio 2021-2025. E' quanto ha stabilito il Consiglio Generale di Assolombarda, che ha anche confermato l'incarico dell'attuale squadra di Presidenza fino a fine mandato per il quadriennio 2017-2021

"In questa direzione proseguira' anche il mio lavoro - ha proseguito Spada -. Il Covid-19 ha portato alla luce le fragilita' del nostro sistema economico e ci troviamo di fronte all'urgenza di ripartire pensando a nuovi modelli di sviluppo e organizzativi. Il tema della sostenibilita' sara' centrale nella sua accezione piu' ampia, non solo economica ma anche sociale, insieme a quello della tecnologia, che sta disegnando una manifattura completamente diversa da quella a cui eravamo abituati. Ci aspettano anni difficili, che dovremo affrontare con la stessa dedizione e passione civile che le imprese investirono nella ricostruzione italiana. Lo sforzo a cui siamo chiamati e' duplice. Quello innanzitutto di esercitare una fortissima azione che metta al centro dell'agenda pubblica interventi e misure di lungo respiro, volte a garantire intanto la massima tenuta di un tessuto produttivo piagato da un rallentamento senza precedenti. E poi quello di immaginare e lavorare per un rilancio energico del PIL capace di farci recuperare il gap di produzione e di reddito perduto rispetto al 2008 che ancora non avevamo colmato. La strada da percorrere e' gia' segnata. Lavoriamo tutti insieme per la ripartenza"