Assosomm: Soraya Zanella nuovo segretario generale

Assosomm, Associazione italiana delle Agenzie per il Lavoro, ha eletto all’unanimità il suo nuovo Segretario Generale, che avrà il compito di raccogliere il testimone passato dal Segretario Generale uscente, Michele Regina. L’avvocato Soraya Zanella, trevigiana, classe 1981, si è laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova, superando, dopo il praticantato, l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. Ha svolto per anni l'attività di avvocato, occupandosi di diritto civile e di diritto del lavoro e nel 2020 è stata assunta in Assosomm come responsabile del dipartimento legale e delle relazioni con le Organizzazioni Sindacali. È infine componente della commissione paritetica nazionale di settore.

Zanella: "Settore della somministrazione sempre più strategico nell'economia del Paese"

“In questo tempo, come dimostrano anche i dati quantitativi, il settore della somministrazione è diventato sempre più strategico nell’economia del nostro Paese - ha spiegato il neo Segretario Generale di Assosomm, Soraya Zanella - riuscendo a formare e collocare i lavoratori in base alle esigenze incessantemente mutevoli delle imprese. L’azione delle Apl consente alle persone di inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, offrendo ai lavoratori un ampio database di opportunità lavorative grazie a una fitta rete di contatti con le imprese e a queste assicurando il reperimento tempestivo di personale adeguatamente selezionato e formato. Nel quadro del rispetto di un contratto collettivo, che assicura l’assoluta parità di trattamento rispetto ai dipendenti diretti, si continuerà a lavorare con il fine primario di essere interlocutori necessari ed affidabili delle imprese per far fronte alle loro necessità organizzative, che diventano ogni giorno più variabili, operando sempre nel rispetto dei diritti dei lavoratori in sinergia dialettica con le Parti sindacali".

"Si lavorerà per la conclusione del rinnovo del contratto collettivo e la prosecuzione delle interlocuzioni costanti con le autorità istituzionali, dirette a rappresentare la realtà del settore e le sue necessità specifiche, a partire dalla lotta alla elusione delle garanzie ad opera di operatori che lavorano in modo sleale, violando la normativa. Sul piano interno si curerà il processo di crescita dell’Associazione con il coinvolgimento attivo delle Agenzie per il Lavoro, in modo che la crescita della Associazione diventi una opportunità di sviluppo per le stesse Agenzie associate.”, ha concluso Zanella.

Rasizza: "Orgogliosi di questa nuova nomina al femminile"

“Siamo oggi orgogliosi di questa nuova nomina al femminile - ha commentato il Presidente di Assosomm, Uff. Cav. Rosario Rasizza - una scelta che premia il lungo e silenzioso impegno dell’avvocato Soraya Zanella per la nostra Associazione e per le Agenzie per il Lavoro che con fiducia vi aderiscono, portato avanti con una dedizione ammirevole e costante. A lei vanno le nostre congratulazioni per questo nuovo incarico: siamo certi che il suo apporto consulenziale si rivelerà fruttuoso e di alto valore.”